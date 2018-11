Uue Tänava Orkester lõpetab Mendelssohni sarja Pärnus ja Tallinnas

«Ülistuslaul» on Uue Tänava Orkestri dirigendi Kaspar Mändi sõnul Mendelssohni sümfooniatest kõige suursugusem ja pidulikum teos. «Sümfoonia-kantaadi eeskujudeks on Beethoveni 9. sümfoonia ja Bachi kantaadid,» sõnab Mänd. «Mendelssohni roll Bachi loomingu taaselustamisel oli omal ajal võtmetähtsusega ning Bachi mõjusid kuuleb ka selles teoses väga selgelt. Ometi on see selgelt mendelssohnlik oma kauniduses ja ilusas meloodiajoones.» Eriliselt rõõmustab dirigenti see, et esimest korda jõuab orkester oma kontserdiga ka Tallinnast välja. «Ääretult hea meel on esineda Pärnu kontserdimajas, mida pean isiklikult parimaks saaliks Eestis.»