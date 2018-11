ERMis avatakse Meelis Kihulase näitus puukäsitööst

Ants Viirese samanimelisest raamatust inspireeritud näitus tutvustab Eesti puuliikide rahvapäraseid kasutusviise. Erilisel kohal on Meelis Kihulase valmistatud puitesemed, mis on tehtud spetsiaalselt näituse tarbeks traditsioonilisi töövõtteid kasutades. Lisaks ajaloolise ülevaate pakkumisele on näituse eesmärk ajendatud vajadusest taastada ja edendada rahvapärast puukäsitööd – seda tutvustada ja propageerida. Seetõttu on suur osa esemeist mõeldud kätte võtmiseks ja lähemalt uurimiseks. Näituse teksti ja esemete autor on Meelis Kihulane, kujundaja Epp Margna. Näitus jääb avatuks 2. detsembrini 2018.