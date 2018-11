Lepatriinu andis Kanadas 3 kontserti

Esimene kontsert toimus 3. oktoobril Tartu College’is, mis on kohalik tudengite eraühikas. Järgmisel päeval, 4. oktoobril, andis ta erakontserdi Ehatares, ja viimaseks oli ta soojendusesinejaks Kanada duole The Small Glories Toronto kuumas kontserdipaigas Hugh's Room Live. Hiljuti andis Lepatriinu ka kontserdi Stockholmi Eesti Majas.

Lepatriinu koges, et nauditava muusika puhul on kanadalased välismaiste artistide suhtes väga avatud ning seal antud kontserdid näitasid, et Eesti muusikal on piisavalt universaalset potentsiaali. Loodetatavasti kajastuvad Kanadas antud kontserdid ka Spotify kuulamistes.