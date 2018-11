Jaan Sööt ja Andre Maaker esitlevad debüütplaadi esitlusturneega

1. novembril algas kahe armastatud muusiku kontsertturnee, kus esitletakse oma debüütplaati «Armastusfilm». Kontsertõhtul kuuleb plaadil olevaid laule ja lugusid. «Armastusfilm» on saanud kokku muusikute enda, nende sõprade ja neid eriliselt puudutanud lugudest. Reisil on ees 14 sihtpaika üle Eesti. Täna õhtul, reedel on kontsert Viimsi kirikus, laupäeval kaunis Vihula mõisas.