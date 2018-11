Aarne Valmis NO99 tühjenevatest ruumidest: Sakala Skene otsib uut kodu ja need sobiksid meile

Ettepaneku üks algatajaid Aarne Valmis rääkis Kuku raadiole, et Sakala Skene on tööpealkiri, mis liidab hetkel kolme teatrit ja ühte teatrikooli – Polygon teatrit ja selle õppestuudiot, Vana Baskini teatrit ning teatrit Kelm. «Väiksed teatrid tahaksid seljad kokku lüüa ja hakata seal majas tegutsema,» sõnas Valmis. «Oleme oma majast unistanud juba aastaid ja Vana Baskini teatri puhul mingis mõttes püüame sinna tagasi minna, kust me kunagi tulime.»

Valmis märkis, et Polygon teater ja Vana Baskini teater planeerisid, sõltumata NO teatri lõpust, niikuinii järgmisesse ja isegi 2020. aastasse ühiseid lavastusi. «Meil see koostööseeme oli juba enne eelmist nädalat ammu mulda pandud,» rõhutas ta.

Rääkides Vaba Lava teatrikeskusest, kus praegu tegutsetakse, märkis Valmis, et see jääb kolmele teatrile kitsaks. «Vaba Lava on kihvt asi, aga niivõrd koormatud, et ei anna eriti võimalust teatritööd edasi arendada ja ilma majata on üsna raske oma kvaliteedis ja etendustes edasi minna.»

«Otsime oma kodu, kus saaks oma teatritegevust alates õppestuudiost kuni reaetendusteni pidevalt andma hakata,» lisas Valmis.

Ta oletas, et juhul kui Sakala Skene saaks seni NO teatrile kuulunud ruumid oma käsutusse, annaks riik tõenäoliselt mingi kasutusõiguse, nii nagu see oli seni ka NO teatril. Küsimusele, kas selleks tuleks moodustada juriidiline keha, vastas Valmis, et nii kaugele ei ole veel jõutud.

Polygon teatril on mitmel pool üle Eesti oma teatrikoolid ning õpilasi kokku 270 ringis. Valmis avaldas veendumust, et kindlasti saaksid Sakala tänava ruumides etendusi anda ka teised Eesti väiketeatrid ning miks mitte ka väiksed välismaa teatrid. «Me kindlasti ei plaani seda asja ainult oma etendustega koormata,» lubas ta.