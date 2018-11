Ühendkuningriigis toimub Eesti elektroonilist muusikat tutvustav tuur

Tuuri korraldaja Iti Tederi sõnul on projekti eesmärk edendada Eesti elektroonilise muusika nähtavust rahvusvahelisel areenil. Käesolev programm sai hoo sisse tänu Londoni plaadifirma ja üritustesarja Astral Industries rajaja Ario Farahani soovile Eestis nähtud artiste Inglismaal tutvustada. Viktor Vinogradov ehk DJ Ilmajaam on juba aastaid Walesis toimuva eliit-festival Freerotationi resident DJ. Electronic Communications tuuril toob DJ Ilmajaam esile Eesti alternatiivmuusika mitmekülgsuse mängides laia spektriga uusi ja vanemaid vinüülplaate.

Esmakordselt on Briti saartel võimalik näha Eesti elektroonilise muusikastiili eestvedaja Aivar Tõnso projekti nimega Hüpnosaurus, mis sündis vahetult pärast Eesti taasiseseisvumist. Koos Raul Saaremetsaga kujundati kohaliku alternatiivse tantsumuusika nägu kuni 90ndate keskpaigani. Hüpnosaurus on taas ellu ärganud, tuuril esitletakse värsket loomingut, kus kuuleb varajaste salvestuste motiive tänapäevasel moel. Arhiivmaterjalide avaldamine viis kodumaise plaadifirma Porridge Bulleti järgmiste edetabelite tippu: Boomkat, The Quietus, Norman Records. Uue EP annab välja taas Porridge Bullet.