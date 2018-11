Pärnus näeb idamaade filosoofiast inspireeritud ungari kunsti

Henrik Martin elab Budapestis ja on lõpetanud Ungari Kaunite Kunstide Akadeemias maalikunsti eriala. Kunstniku suur kirg on skulptuur. Eelmisel aastal võeti ta vastu Ungari Skulptuuri Ühingusse, teda on tunnustanud Ungari Kunstnike Liit. Martin on osalenud näitustel Ungaris, Prantsusmaal, Indias, Eestis. Tema teoseid on nii erakogudes kui ka Ungari muuseumites.

Vidya-seeriat tutvustab kunstnik nii: «Sanskritis tähendab Vidya õigeid teadmisi, selgust, sügavamottelisust. Vidya viitab introvertsele enesehinnangule. Kui teadvus uurib iseennast ja üritab vastata küsimusele, kes ma olen, jõuab ta paika, kus ratsionaalsus on kasutu. Kust iganes teadvus otsib, leiab ta ainult ideid, mitte seda allikat, kust need ideed pärinevad. Zen-budistliku filosoofia ja joogasüsteemi järgimine voib aidata sellele küsimusele vastust leida, peatades teadvuse voolu ja lülitades seeläbi välja vaimse funktsiooni. Need meetodid on sarnased kunstiviisidega ning seetõttu olen lisanud oma kunstiteostesse ka meditatsiooni.