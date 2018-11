Näitus «Tajutav kaader» toob külastajateni pimedate ja vaegnägijate fotod

Viru Keskuse 4. korruse galeriis on avatud MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse korraldatud fotonäitus, kus väljasolevad tööd on valminud pimedate ja vaegnägijate poolt. Tegemist on lõputööde näitusega koolitustele, mille käigus nägemispuudega inimestele õpetasid pildistamist professionaalsed fotograafid. Näitus jääb avatuks 16. novembrini.