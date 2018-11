Ansambel U: virtuaalreaalsuskontserdil kõlavad kolme Eesti helilooja uudisteosed

U: virtuaalreaalsusprojekt «Vaata enda ümber, vaata enda sisse» ühendab Eestimaa erakordse looduse, tipptasemel eesti nüüdismuusika ja tehnoloogilise innovatsiooni unikaalseks audiovisuaalseks kogemuseks. Neli heliloojat – Scott Miller (USA) ning Tatjana Kozlova-Johannes, Märt-Matis Lill ja Liisa Hirsch – on kirjutanud ansamblile U: kohaspetsiifilised teosed, mis on inspireeritud valitud kohtadest Eesti looduses. Valitud kohad on filmitud 360 kraadi kaamerate abil ning materjalist on sündinud koos muusikaga hoolikalt kujundatud terviklik kunstiteos.

Publik saab kontserdil VR-peaseadmed, mille abil on kuulajatel võimalik viibida looduses, kaugel kontserdisaalist – vaadelda keskkonda ja detaile, süveneda valguste vahetustele ning kohtade meeleoludele. Samas esitavad U: muusikud kohapeal heliteoseid ning kuulajaid ümbritsevad ka eelsalvestatud helid. Omamoodi on tegemist topelt-tajuga, kus paigast võivad nihkuda erinevad piirid. Tulemuseks personaalne kogemus, mis koosneb samaaegselt saalis kõlavatest helidest ning sügavast ja sissepoole suunduvast visuaalsest pildist.

Ansambel U: (2003) on praegu aktiivseim ning tuntuim uue muusika ansambel Eestis. U: esimene VR kontsert toimus 2017. aasta detsembris, mil kanti ette Scott Milleri 10-minutiline teos “Raba” instrumentidele ja elektroonilistele helidele. Liisa Hirschi, Märt-Matis Lille ja Tatjana Kozlova-Johannese uudisteosed on valminud 2018. aastal. Neist on maailma esiettekandes kõlanud juba Kozlova-Johannese teos “Silent Witness”, mida U: esitles tänavu septembris New Yorgis. Viimastel aastatel on U: intensiivselt tegelenud tehnoloogiat kasutavate projektidega, nagu interaktiivne kontsert-uurimus “Publikuorkester”, U: visuaalne metronoomisüsteem vClick (visual click-track system) ning käesolev VR-projekt. Sel hooajal tähistab U: oma 15. tegevusaastat.