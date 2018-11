Eesti animafilm «Kapten Morten lollide laeval» pälvis Euroopa animafilmide auhindadel kaks nominatsiooni

Nukufilmi Stuudiojuht Andres Mänd on õnnelik, et filmi on märgatud. «Mul on äärmiselt uhke tunne, et «Kapten Morten lollide laeval» on pälvinud nii suure tähelepanu ja et see on jõudnud Euroopa animafilmide auhindadel nominentide sekka. Erilist rõõmu valmistab see, et film on nomineeritud kahes kategoorias, mis näitab, et film läheb inimestele korda!» sõnas Mänd.

Morten on uudishimulik ja leidlik poiss, kelle isa on ookeaniavarustel seilav laevakapten. Kuna isa on pidevalt ära, on Morten sunnitud elama koos kasuvanematega, kes sageli Morteni mänge ja tegemisi heaks ei kiida. Isa eeskujul tahab ka Morten kapteniks saada. Ta ehitab endale kingast, laualinast, kahvlist ja muudest näpatud tarbe-esemetest valmistatud laeva, mille meeskonnaks paneb aiast leitud putukad. Kui ühel päeval satub Morteni maja juurde mustkunstnik maestro Cucaracha, juhtub midagi ootamatut. Morten muutub putukasuuruseks ning satub oma mängulaevale. Peagi mõistab Morten, et ta ei olegi oma laeva peremees ning suur seiklus võib alata.

Filmi režissöör on mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud Kaspar Jancis ja see on tehtud tema enda raamatu «Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas» ainetel. Tegu on Jancise esimese täispika filmiga. «Kapten Morten lollide laeval» (rahvusvahelise pealkirjaga «Captain Morten and the Spider Queen») on nukuanimatsioonitehnikas film, mis on valminud Eesti, Iirimaa, Belgia ja Suurbritannia koostöös. Filmi valmimiseks on kulunud kokku seitse aastat. Koostööprojektis tegid kaasa Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia).