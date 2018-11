Eesti Rahvusballett toob lavale kolme Eesti koreograafi uudisteosed

«Mulle teeb suurt rõõmu, et meie balleti 100. sünnipäevaks jõuavad lavale Eesti muusikale loodud Eesti koreograafide teosed Eesti Rahvusballeti esituses,» rääkis rahvusballeti kunstiline juht Toomas Edur. «Esitusele tulevate ballettide autoriteks on oma ala vaieldamatud tipud, kelle tohutu kogemuste pagas annab nende loomingule värskuse, mida näevad nii vaatajad saalis kui ka balletiartistid, kes teoseid laval esitavad. Samas eristub Mutso, Helimetsa ning Gribi looming üksteisest väga, seda nii mõttelaadilt kui ka stiililt. Ma usun, et nii balletitantsijad kui publik leiavad igast balletist midagi, mida kaasa võtta.»