Teet Kase balletilavastus «GO – mäng kahele» sõidab Hiina tuurile

Lepo Sumera kontrastirohkele muusikale loodud balleti läbivaks jooneks on mängu eritahulisus. Sumera helipärandist hoolikalt valitud teosed raamistavad ja toetavad rütmide ning faktuuri vastandlikkusel põhinevat koosmängu tantsijatega. GO on kaasaegne ballett, mis köidab publiku kõiki meeli ning kõnetab teemaga, mis igaühele äratuntav. Vaate- ja kuuldemängu maagia aluseks on sajandeid vana Hiinast pärit intellektuaalne lauamäng GO, mille reeglid on küll kiiresti omandatavad, kuid vilumuse saavutamiseks kulub terve elu. GO on harmooniakunst. Mänguplatsil tuleb kahel partneril liigutada musti ja valgeid kive, piirata oma mõjuala. Suurt tähtsust omavad aga kividevahelised ühendused – need võivad olla kas jäigad ja vahetud või kaudsed ja hajusad. Tasakaalu ja seotuse lõhkumine mänguseisus sõltub vaid ühestainsast liigutusest. Nii, nagu inimestevahelistes mängudeski, on küsimus reguleerituses – kui kaugele võib mänguga minna, millal pakub see rõõmu ja millal muutub fataalseks?