Selgus ajaloo esimene Vabariigi Pillimees

Juhan Uppin, ajaloo esimene Vabariigi Pillimees, on tunnustuse üle uhke ja esiotsa sõnatu: «Tunnistan, et päris lõpuni välja ei uskunudki, et just mina võiks selle saada, aga see tiitel teeb mu hinge uhkeks ja kavatsen seda väärikalt kanda!» Kas tiitel kandjat muudab, ei teadnud Uppin veel öelda, aga lubas märki kuuel alati kanda ja heas mõttes ära kasutada: «Loodan, et saan Vabariigi Pillimehena veel nii mõnelgi pool esineda – olen pakkumistele avatud!»