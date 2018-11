Ugalas esietendub Luule Komissarovile ja Peeter Jürgensile pühendatud «Meistrite liiga»

Lavaloo keskmes on kaks vananevat näitlejat, nende tütar, jalgpall ja filmivõtted. Lavastus küsib, kuidas minna edasi, kui elu hakkab lõpule jõudma, aga tegelikult tundub, et olulisem osa elust on justkui jäänud elamata? Autor Urmas Lennuk ja lavastaja Tanel Ingi on loonud südamliku, kuid hasartse loo, mis koomilistest situatsioonidest hoolimata kutsub tegelastele kaasa elama ja nende saatuse pärast südant valutama. Publiku ette jõudvas «Meistrite liigas» segunevad ühtseks tervikuks erinevad teatrilegendid, Komissarovi ja Jürgensi eluloolised seigad ja välja mõeldud fantaasiamäng.

Lavastaja Tanel Ingi sõnul on Urmas Lennuki loomeprotsess tihtilugu selline, et ta kohtub näitlejatega ning üksteisele erinevaid lugusid rääkides sünnib tekst, kuhu on sisse põimitud päriselulised lood. «Nüüd jääb teatrikülastajate endi välja nuputada, millised on päriselt juhtunud lood ja mis on fiktsioon,» lisab ta.

Võimalust lavastajana Komissarovi ja Jürgensiga koos töötada hindab Ingi väga: «Olen ikka vanematele kolleegidele alt üles vaadanud. Nende lood on mind alati paelunud, neil on palju rääkida ja anda ja siin ei ole tähtis, oled sa näitleja või kes tahes. Nendega koos aega veetes ikka juhtub... ja enamasti ikka nii, et suunurgad on ülespoole. Sama võimalus avaneb nüüd ka «Meistrite liiga» publikul. Olen kindel, et saalist väljudes on ka pealtvaatajatel naeratus suul.»

Lavastuse kunstnik on Jaanus Laagriküll, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov ja valguskujundaja Laura Maria Mäits.