Moskvas Riiklikus Tretjakovi Galeriis avatakse eesti kunstnike näitus

Näituse raskuspunkt langeb Teise maailmasõja järgsetele kümnenditele, mil Tretjakovi Galerii alustas eesti kunstikogu loomisega. Neile kesksetele teostele luuakse Eesti Kunstimuuseumi kogude abil regionaalne kunstiajalooline kontekst. Näitust on võimalik käsitleda kui kontsentreeritud sissevaadet eesti kunstiajalukku, mis toob nõukogude perioodi kõrval välja Eesti modernismi seisukohalt olulisi loovisikuid Teise maailmasõja eelsest ajast ja 21. sajandi algusest.

«Piir» on eesti keeles mitmetähenduslik mõiste, mis pole sugugi seotud üksnes riigipiiriga. Sõna „piiripoeetika“ kasutatakse piiriga seotud sotsiaalseid ja kultuurilisi kogemusi käsitlevates uurimustes, mis tegelevad muu hulgas sellega, kuidas piiri kujutatakse. Piirikogemused on eestlasi rikastanud nii oma juurte ja aluspõhja otsingutel kui ka kunstipraktikates. Näitust läbivad teemad uurivad piiri, koha ja nende tähendusviiside muutust ajas. Näitus on jaotatud viieks peatükiks: «Klassika», «Õpetaja ja õpilane: Elmar Kits ja Ülo Sooster», regiooni sümboliks olev «Meremaal», «Siin ja mujal» ning «Naiskunstnikud».