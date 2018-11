Etenduskunstide nädal Narvas avatakse dokumentaallavastuse ja kontserdiga

Peale etendust tähistatakse Vaba Lava Narva avamist kontserdiga, millele lähevad müüki eksklusiivsed 100 piletit. Laval on Tõnis Mägi, Marju Länik, Jarek Kasar jpt koos Estraadiraadioga, konferansjee on Peeter Volkonski.

Teater R.A.A.A.Mi «TRANSIIT. Peatage muusika» on muusikaline dokumentaallavastus eesti muusikute gastrollidest Nõukogude Liidus. Lavastus tugineb muusikute ja muusikaga seotud inimeste intervjuudel (sh Tõnis Mägi, Anne Veski, Peeter Volkonski, Ivo Linna, Tõnu Trubetski). Lavastaja on Dmitri Jegorov (Venemaa), laval astuvad üles Ivo Uukkivi, Jarek Kasar, Veiko Tubin, Martin Kõiv, Marten Kuningas, Pavel Botsarov ja Steffi Pähn.

Töö lavastusega on kestnud kaks ja pool aastat. Lavastuse autorid vestlesid ca 50 Eesti muusikainimesega – lauljatega, heliloojatega, muusikutega, produtsentidega, tehnikutega, kriitikutega. Nende vestluste põhjal on valminud lavastus sellest ajast, mil eestlastest artistid kogusid Nõukogude Liidus viis korda päevas staadionitäie

Lavastaja Dmitri Jegorov, dramaturg Dmitri Jegorov ja Andres Popov, kunstnik Konstatin Solovjov, multimeedia on lavastusele loonud Natalja Naumova.

Lavastuse on produtseerinud teater R.A.A.A.M ja kaasprodutsent on Vaba Lava. Esietendusele sissepääs 1. detsembril on kutsetega. Järgmised etendused 17., 18. 12, 27., 28.01 Vaba Lava teatrikeskuses Tallinnas ja 24. ja 25. jaanuaril Tartus Eesti Rahva Muuseumis.