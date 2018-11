Detsembris esineb Eestis Hollandi sümfoonilise metal-muusika suurnimi

MaYaN on 2010. aastal Epica vokalisti Mark Janseni ja ta vana sõbra After Foreveris mänginud klahvimehe Jack Drisseni loodud sümfoonilise metali bänd. Koos Symmetry'st tuntud kitarristi Frank Schiphorstiga moodustavad nad bändi tuumiku, millega on aegade jooksul liitunud paljud nimekad artistid, sealhulgas ka hetkel Nightwishis laulev Floor Jansen. Mayani loomingut iseloomustavad ooperlikud naisvokaalid, sümfoonilised meloodiad, hevilikud riffid ning deathilikud growlid. Bänd nagu orkester – laval tervelt 9 liiget!