Ilmus Sebastian Conradi raamat globaalsest ajaloost

Sebastian Conrad (sündinud 1966) on saksa ajaloolane, kelle uurimistöö «Mis on globaalne ajalugu?» hõlmab (post)koloniaalajalugu, historiograafiat, ideedeajalugu ja Jaapani ajalugu. Valdkonna juhtiva eksperdina võtab Conrad raamatus kokku globaalse ajaloo põhiseisukohad. «Mis on globaalne ajalugu?» võtab arutluse alla globaalse ajaloo kui 21. sajandile iseloomuliku ajalookirjutuse suuna, mis käib ühte sammu üha enam globaliseeruva maailmaga. Sõna «globaalne» viitab vaatenurgale, mis käsitab maailma lõimitud tervikuna ja vaatleb üksikküsimusi laiemal globaalsel foonil. Teose eestikeelsele väljaandele on lisatud Marek Tamme intervjuu Sebastian Conradiga.