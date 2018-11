Eesti Rahvusballett andis esmakordselt etendusi Šotimaal

Eesti saatkonna kultuurinõuniku Kersti Kirsi sõnul on Glasgow elav, arenev noor linn, kus huvi teiste maade ja kultuuride vastu on suurem kui pealinnas Edinburghis. «Kõnekas on ka fakt, et Eesti ja Šoti kultuurisidemed on tugevad just Glasgow’s. Siin on varasemalt töötanud dirigent Neeme Järvi, hetkel elab siin tantsija Eve Mutso ning ülikoolis õpetavad eesti õppejõud ja õpitakse eesti keelt,» loetles Kirs.