Vaba Lava Narva ja Tallinna teatrikeskustes etendub Rootsi Kuningliku Draamateatri lavastus «Hedda Gabler».

Anna Petterssoni lavastus kujutab endast norra näitekirjaniku Henrik Ibseni ühe tuntuima näidendi visuaal-eksperimentaalset dekonstruktsiooni. Näitekirjanduse maailmaklassika kullafondi kuuluvat näidendit on aegade jooksul erinevates teatrites üle kogu maailma palju lavastatud. 1890. aastal kirjutatud «Hedda Gabler» räägib loo naisest, keda lämmatab ärritavalt igav ja väikekodanlik keskkond ja kes tunneb järjest enam painavat vajadust end sellest lahti rebida.

Electra Hallman nimiosas on ainuke näitleja, kes on füüsiliselt laval. Kolm ülejäänud tegelast, kes tiirlevad ümber Hedda – Jörgen Tesman, assessor Brack ja Ejlert Lövborg, on esitatud läbi videoprojektsiooni.