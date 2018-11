Gurmeeteatris esietendub Eurovisiooni lauluvõistlusel põhinev muusikal

Näitlejate hulgas eestlasi ei ole. «Ma valisin näitlejad selle põhjal, kellega ma olen varem koostööd teinud,» põhjendas Christie. “Ma tean, et neil on olemas vajalik kogemustepagas, mis show'ga sobib. See, et laval pole Eesti näitlejaid, ei tähenda, et Eesti lavastuses esindatud ei ole. «Me lõime Eesti etendusi silmas pidades lavastusse täiesti uue osaleja, kelle kostüüm peegeldab suurepärast Eesti esindajat 2018. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel,» viitas lavastaja Elina Nechayeva kleididisainile. «Lisaks kasutame mõningaid fraase eesti keeles,» lisas ta.