Ilmar Taska romaan leidis tunnustamist Inglismaal

Londoni maineka väljaande The Times Literary Supplement kirjanduskriitik Paul Blinding on valinud oma selle aasta parimate teoste hulka valinud ka Ilmar Taska romaani «Pobeda 1946». Varrakus ilmunud «Pobeda 1946» on nime all «A Car Called Victory» inglise keelde tõlkinud Christopher Moseley, selle avaldas Norvik Press.