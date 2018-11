Avatakse Tõnis Saadoja näitus

Tõnis Saadoja: «Saabumine paberist linna” tähistab peatust improviseeritud teekonnal fotograafia ja maali vahelistel aladel. Fotograafilisel kujutisel põhinev motiiv laieneb maalitud fragmentidesse, kus ruum on kirjeldatav pigem tingliku kui konkreetsena. Paberist linn on reservaat harmooniatele, mida hoiavad koos mälupildid, arhitektuursed motiivid ja maalilised sümpaatiad.»

Aastatuhande aluses jõuliselt eesti (maali)kunsti sisenenud autor on oma loominguga mõjutanud nii siinset maalikunsti kui ka sekkunud kunstipilti laiemalt. Tema esimene olulisem isiknäitus «Mainstream» toimus 2006. aastal Hobusepea galeriis. Pöördeliseks tema loomingus on peetud 2012. aastal valminud laemaali Teater NO99-le, millele järgnesid suurejoonelised näitused «Arhitektuurifoto väikese poisiga» Kreenholmi villas Närvas (2014), «Etüüdid klaverile ja lõuendile» Tartu Kunstimuuseumis (2015) ja Hobusepea galeriis (2016). Tõnis Saadoja loomingut on tunnustatud Konrad Mägi medali ja preemiaga (2015), Kristjan Raua nimelise kunsti aastapreemiaga (2013), kolmel korral Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (2012, 2008, 2006). 2011. aastal oli ta üks Köler Prize’i nominentidest. Käesoleval aastal valiti Tõnis Saadoja osalema maineka Wiels’i kunstikeskuse residentuuriprogrammis Brüsselis.