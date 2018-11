Maailmakuulus viiulivirtuoos Emmanuel Tjeknavorian esineb Eestis

Emmanuel Tjeknavorian pälvis võimsa tähelepanu rahvusvahelisel kontserdiareenil pärast viimast Sibeliuse-konkurssi, kus ta võitis 2. preemia, publikupreemia ning Sibeliuse viiulikontserdi parima interpretatsiooni preemia. Hooajal 2017–2018 valiti ta tõusvate tähtede sarja Euroopa mainekaimates kontserdimajades ja tänaseks on tema kontserdigraafik nii solisti kui ka kammermuusikuna väga tihe. Eestis on Tjeknavorian esinenud mitmel korral, kõigepealt vahetult pärast 2015. aasta Sibeliuse konkurssi, hiljem Kadriorus lossimuusika sarjas ning nüüd on kuulajail võimalus nautida tema esituses Sibeliuse viiulikontserti.