Viljandi pärimusmuusika festivali passimüügi algus purustas rekordi

Viljandi pärimusmuusika festivali piletimüügipealik Anu Rannu rõõmustab nii suure huvi üle: «Selline tempo näitab, et meil on väga palju tõelisi fänne ja annab kinnitust, et meie festival on äge ning oodatud.» Samas tuletab Rannu meelde, et ühe hinnaklassi läbi müümine ei tähenda, et passe enam saada pole: «Loomulikut tundub selline rekordi purustamine uskumatu, kuid oluline on, et osta saab veel kõiki passitüüpe – järgmiste hinnaklasside festivalipasse, päevapasse, noortepasse ja ka seeniorpasse.»