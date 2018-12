Täna esilinastub EV100 koguperefilm «Eia jõulud Tondikakul»

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Eve Gutmann-Valme, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Horret Kuus ja monteerija Margo Siimon. «Eia jõulud Tondikakul» tootjad on Luxfilm ja Kinosaurus Film. Filmi levitab kodumaal Estonian Theatrical Distribution OÜ ehk Hea Film.

Filmi tunnusloo «Sel ööl on tunne» esitab filmis debüütrolli teinud Liis Lemsalu. Loo muusika autorid on Sten Sheripov, Liis Lemsalu, sõnad lõi Maian Kärmas. Loole valmis äsja ka muusikavideo, mille autor on filmi režissöör Anu Aun.

«Meil on olnud tohutu rõõm seda filmi teha. Kuigi kõik filmi tugitalad – loodus, lapsed ja loomad – seonduvad üldiselt filmitegijatele alati teatava ohumärgina, siis sel korral aitasid kõik need aspektid filmi õnnestumisele tublisti kaasa,» kinnitasid filmi produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing. «Hea on tõdeda, et filmi ettevalmistusperioodist alates kestnud pidev positiivsus on õnnestunud üle kanda ka filmi ja juba filmi näinud vaatajad kiidavad filmi soojust ning rõõmu, mis on algavale jõuluajale nii kohane.»