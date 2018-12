Duo Malva & Priks muutus singli salvestamisel bändiks Riffarrica

Muidu karused ja jõuliselt gruuvivat muusikat tegevad mehed pakuvad esimeseks singliks hoopis meloodilise ja rahulikuma, ballaadilaadse loo. Põhimeloodia on võetud rahvapärandist, aga muu muusika autoriteks on Peeter Konovalov ja Kulno Malva. Ilus lugu kõlbab peatselt algavasse advendiaega nagu piparkook jõululauale.

Uue nime oma duole said muusikud Lennart Meri raamatust «Hõbevalge». Seal on juttu Aethicuse koostatud «Kosmograafiast», kuhu kaheksandal sajandil kirja pandud kohanimi Riffarrica tähistab muistse Rävala rannikuala ehk praeguse Eesti põhjarannikut.

Nõnda paljude sajandite taha nagu nimi Riffarrica ulatuvad ka regilaulud, mis on duo heliloomingu üks aluseid. «Riffarrica muusikas on kõige olulisemaks rifid ja regilaulude arranžeeringud,» ütles Kulno Malva. «Mängime jõulist rififolki. Nii et meie uus nimi on mitmetähenduslik.»