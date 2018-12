Juubelihooajal on Koolitantsu teemaks «Tants on suurem kui elu»

Koolitants on midagi enneolematut ja ainulaadset – see sünnib siin ja praegu. Tuleb pühenduda ja anda endast parim just nüüd. Saal on täis publikut ja kaasaelajaid. Õhus on ootusärevust ja pinget. See on hetk, milleks tantsijad ja juhendajad on valmistunud peaaegu terve aasta. Üksi ja koos oma trupiga. See on kooshingamine ja koosolemine. Selles hetkes oleme kõik koos ainult siin, festivali ajal, nii lava taga kui ka lava ees. Sel hetkel on tants suurem kui elu. Koolitants on suhtumine – see on rõõm tantsust, positiivsus, endast ja teistest hoolimine, soov anda endast parim, rõõmustada siis, kui endal läheb hästi, ja siis, kui teised teevad midagi imelist. Olla sada protsenti kohal ja elada kaasa nii omadele kui ka konkurentidele.