Galerii. Gustav Ernesaksa sünnipäevaks ilmus tema ooper «Tormide rand» CD-l

Eeskätt laulutaadina eestlaste mälestusis elav Ernesaks on kinkinud meile viis ooperit: «Pühajärv» (1946), «Tormide rand» (1949), «Käsikäes» (1955), «Tuleristsed» (1956) ja «Kosilased Mulgimaalt» (1959). 1951. aastal valminud salvestuse helirežissöör-restauraator on Jüri Kruus ja CD on valminud koostöös Estonian Record Productioniga. Osades: Olga Lund, Martin Taras, Georg Taleš, Vootele Veikat, Enno Eesmaa, Aaro Pärn, Karl Ots jt.