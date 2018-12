Lavale tuleb Janika Sillamaa etnorokkmuusikal «Kullaketrajad»

Lavastaja Kaarel Orumägi, kes on ka ise kunstnikutööd teinud, on lasknud fantaasial lennata. Sama tuleb öelda ka Janika Sillamaa muusika kohta, kus kandle saatel alleaad järgmisel hetkel rajurokiks võib muutuda ja vastupidi.

«Kullaketrajad» on muinasjutt, mille kirjutas vanarahva pärimuste põhjal üles Friedrich Reinhold Kreutzwald. Siin on segunenud vanad Põhjala legendid nõidadest ning tarkadest ja 19. sajandi Eesti lihtsa inimese unistused paremast põlvest, jõukusest ja õiglusest.

Lugu räägib kolmest neiust, kes varavalgest hilisööni nõiamoor Ajatari majas kulda ketravad, teadmata ise, et nad kuninglikust soost on. Töö juurest lahkuda on keelatud, kuid üks neiu – Eha – seda nimelt teeb, kui majja satub kuningapoeg Koit ja noored teineteisesse armuvad. Nüüd algavad pahandused … kus Ajatari ja tema pahalaste vastu astuvad inimesed, linnud ja isegi Põhjala Tark. Aga nagu õigele muinasjutule kohane, võidab lõpuks ikkagi headus.