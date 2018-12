Selgusid Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiaadid

Jaan Rannap on üks meie suurtest poistekirjanikest – teravapilguline vaatleja ja psühholoog, hea koolielu tundja, kirglik looduse- ja spordisõber, kes jälgib elu sageli läbi huumori- või satiiriprisma. Tema tuntumad lasteraamatud on: «Salu Juhan ja ta sõbrad», «Viimane Valgesulg», «Agu Sihvka annab aru», «Nelja nimega koer» ja «Roheline kindlus».

Eesti teatriteadlane ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessor Lea Tormis on teatrirahva hulgas omainimene. Toompea Panso koolis on Lea Tormis näitlejaid-lavastajaid harinud juba 1961. aastast Eesti ja maailmateatri ajaloo loengutega. Õpetaja on ta aga ka kõigile teistele, kes teatri sees-ümber-kõrval asuvad.