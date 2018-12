Sarah Brightman tuleb müstilise suur-show'ga Eestisse

Kolmeoktavilise hääleulatusega staar tuleb maailma suurlavadele tagasi koos uue albumiga «Hymn», mis sisaldab suurejoonelisi orkesti- ja kooriseadeid ning intiimsemat uusversiooni Brightmani ja Andrea Bocelli hittloost «Time To Say Goodbye». Artist annab «The Hymn World Tour» raames 125 kontserti üle maailma.

Sarah Brightman on müünud kümneid miljoneid plaate ning teinud peadpööritava karjääri olles enimmüüdud sopran maailmas. Brightman on 180 kuld- ja plaatinaalbumi omanik enam kui 40 riigis. Ta on ainuke artist ajaloos, kes on olnud mainekaima Billboardi edetabeli tipus nii klassikalise kui tantsumuusika vallas. Haruldane hääl on esinenud nii Pekingi kui Barcelona olümpiamängude suurtseremoniatel.