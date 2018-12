Uus eesti muinasjuttude kogumik heidab pilgu naisele

Kirjastuses Hunt ilmunud raamat tutvustab Eesti rikkalikku pärimust uue nurga alt ja pakub lugemiseks muinasjutte, kus keskseks tegelaseks on naine. Eesti Rahvaluule Arhiivist pärit lood haaravad nii jutustamislaadi kui ka süžeedega ning viivad lugeja salapärasesse ning metsikusse maailma, kus inimesed elavad kõrvuti vanapaganatega. Raamatu on illustreerinud disainer ning illustraator Britt Samoson («Hobune Henri unenägu»).

Kõige varasemad Eestis kirja pandud muinasjutud pärinevad 19. sajandi algusest ja huvitaval kombel on neist enamike peategelaseks naine. See on Euroopas haruldane ja viitab naise tugevale positsioonile ühiskonnas. Ka naiste kujutamisviis siinsetes juttudes erineb vendade Grimmide ja Charles Perrault’ lugudest. Eestiski on jutustatud lugu kuldse kingaga vaeslapsest, keda võõrasema ja võõrasõed kiusavad, ent muinasjutu «Sõsara sõrmeluud» peategelane pole mingi tavaline Tuhkatriinu, vaid tüdruk, kes oma õnne eest võitleb.