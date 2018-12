TLÜ kirjastus lõi uue meediateemalise raamatusarja

Kolleegiumi esimehe Indrek Ibruse sõnul võib seoses meedia ja kommunikatsiooniprotsesside mõjukuse kasvuga ühiskonnas eeldada mitte ainult erialateadlaste ja meediatudengite, vaid ka laiema publiku huvi vastse sarja väljaannete vastu. «Vähe on sotsiaalseid või kultuurilisi protsesse, millesse meedia ei sekkuks, neid keerukal viisil ei kujundaks. Kriitilise meediakirjaoskuse kujunemiseks on vajalik, et maakeelde hakkaksid kiiremini jõudma ka tunnustatud tänapäevased tõenduspõhised käsitlused meediast ja kommunikatsiooniprotsessidest,» selgitas Ibrus.

«Meediakultuur» esitab meediastumise kui kultuurifenomeni sotsiaalteadusliku analüüsi raamistiku, koondab teadmise tehtu kohta ja pakub aluse, kuidas muutusi edasi uurida. «Meediastumine» on keskne mõiste, mis iseloomustab praegust rahvusvahelist arutelu meedia üle. Teadusajakirjanik Arko Olesk on teose kohta märkinud: «Meediastumisest on kujunemas 21. sajandi üks mõjukamaid ühiskonnakäsitlusi ning Andreas Heppi teos on parim koht, kust alustada sellega tutvumist.»