Ilmus raamat Langebrauni portselanitööstuse ajaloost

Raamat annab ülevaate nii laiatarbekaubana dekoreeritud portselannõudest kui eksklusiivsetest autoritoodetest. Lisatud on ka Nikolai Langebrauni ettevõttes kasutatud põhimärkide ja erandlike markeerimisviiside kirjeldused koos piltidega. Muuseumites on vaid väike osa Langebrauni poolt dekoreeritud esemetest, Tallinna Linnamuuseumi kogus on neid veidi üle 400. Ühe rikkalikuma Langebrauni kogu omanikuks on kollektsionäär Priidu Nõmm, kelle kodus leidub tuhandeid Langebrauni märki kandvaid nõusid. Raamatu autor on kunstiajaloolane, Eesti Ajaloomuuseumi teadur Anne Ruussaar ning see ilmub Tallinna Linnamuuseumi ja kirjastuse Tänapäev koostöös.