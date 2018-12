Birgitta festival avaldas programmi

«2019. aasta kava kokku pannes võtsime ühendust Eri koostööpartnerite, mõttekaaslaste ja loomulikult ka tema lähedastega. Soovisime, et programm oleks võimalikult palju Eri loomingut peegeldav,» lausus Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints. Programmis on väga palju just selliseid lavastusi, mis jõuavad kas otse või väikese ringiga Eri Klasini. «Aastatel 2006–2011 oli Eri Moskva Novaja Opera peadirigent ja just seetõttu on teater ka 2019. aasta Birgitta festivali peakülaline. Samuti leiab seoseid Eriga ooperigalalt, kus astuvad lavale külalised Rootsist. Nimelt oli Klas sealse kuningliku ooperi peadirigent aastatel 1985–1990,» avas Tohver-Aints festivali külaliste tausta.

Nii nagu maestro ise tundis ennast kodus kõikides muusikažanrites, pakub ka tänavune Birgitta festival just Erile iseloomulikult muusikateatrit erinevates žanrites. Programmist leiab klassikalise balleti esindajana Gruusiast Eestisse tuleva Ludwig Minkuse balleti «Don Quixote», mille aegumatu sisu pakub mõtteainet ka tänasel päeval. Päev enne toimuval balletigalal saab lisaks klassikale näha ka Klasi loomingulise partneri, Euroopa modernse balleti suurkuju John Neumeieri, koreograafiat. Siinkohal on paslik välja tuua, et balletigala solistid on kõik valitud just nendest teatritest, kus töötas maestro Klas.

Tänavuse festivali kavast leiab kaks tuntud ooperit – Charles Gounod’ «Faust» ja Giuseppe Verdi «Trubaduur». «Faust» oli 2018. aastal Moskvas «Kuldse Maski» festivalil nomineeritud lausa kuues kategoorias – parim dirigent, parim lavastaja, parim kunstnik ja kõik kolm pearolli - Faust, Mefisto ja Margarete. «Trubaduuri» lavastajaks on 2018. aasta Birgitta festivalil Puccini «Boheemi» lavastanud Marco Gandini. Mõlemad lavastused on omanäolised ja võib öelda, et oodata on klassikalist joont efektselt kaasaegse elutunnetusega.

2019. aasta üllatusprojektina toob Birgitta festival esmakordselt Pirita kloostri varemete vahele visuaalteatri, kus valgusmängu loob lavastaja Helen Rekkor, muusikalise osa eest hoolitseb lavastuse muusikaline juht ja dirigent Kristjan Järvi. Erinevalt teistest lavastustest, algab «Planeet Harmoonia» kell 22, ajal mil päike on juba loojunud ja laval saavad ellu ärgata visuaalsed müstilised olendid.