Filmisaade soovitab: tants ja tagaajamine kinodes

«Sistersi vennad» on midagi niisugust, mida tutvustuses kirjeldatakse kui «koomilist krimipõnevikku» või midagi sellesarnast. Tegelikult on tegemist puhtaverelise tumeda vesterniga ja selle žanri austajatele rangelt soovitatav.

Filmidel «Suspiria» ja «Kliimaks» on ühist niipalju, et mõlemad tegelevad tantsukunstiga. Aga see, kuhu tantsu juurest jõutakse, on mõlemal puhul üllatav ja täiesti erinev.