Naised Köögis lähevad talvetuurile

Ansamblis musitseerivad Kairi Leivo, Kristiina Ehin, Katrin Laidre ja Sofia Joons. Detsembris toimuvad esinemised ei ole päris tavalised jõulukontserdid. Naised esitavad ikka neile omaseid lugusid – kavas on nii armsaks saanud palad, on ka selliseid, mis on lavalaudadele jõudnud üliharva ning loomulikult tulevad esitamisele ka täiesti värsked lood, mis on valminud spetsiaalselt talvisele külmale ajale mõeldes. Kontserdil teeb valgusinstallatsioone kunstnik Okeiko.