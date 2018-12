Talbot avaldas uue muusikavideo

Talbot on kahemehe raskemuusika-duo, kes oma 10 tegutsemisaasta jooksul on võitnud muuhulgas Eesti Muusikaauhinna ja Skype’i auhinna. Nad on tuuritanud mitmeid kordi Euroopas, kuid ka Jaapanis, Venemaal ja Austraalias ning esinenud muuhulgas ka Roskilde festivalil.