Elektropopi muusik Kali Briis avaldas uue albumi

«Cloudy With A Chance of Briis» räägib Kali Briisile omaselt sarkastilise loo. Kali Briisi artistinime kandev laulja ja produtsent Alan Oloneni sõnul on uus album eklektiline, kuid seda seob läbiv lugu. «Lugude muusika ja sõnad lahkavad nutipõlvkonna probleeme. Lood on edasi antud just sellisel kujul, nagu need meie generatsioonile kõige vastuvõetavamad on – valjult, lühidalt ja elektrooniliselt,» rääkis Olonen oma värskest stuudioalbumist.