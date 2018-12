Eesti Interpreetide Liit avalikustas juubelifestivali programmi

Iga festivalikontsert on eriline, tuues lavalaudadele erinevate põlvkondade ja erialade esindajad. Festivali jooksul astuvad lavalaudadele näiteks Marten Altrov, Anna-Liisa Bezrodny, Tuuri Dede, Sten Heinoja, Ivari Ilja, Risto Joost, Age Juurikas, Robert Jürjendal, Marcel Johannes Kits, Kristo Käo, Ingely Laiv, Peep Lassmann, Sten Lassmann, Mari Poll, Mihkel Poll, Johan Randvere, Rein Rannap, Heigo Rosin, Triin Ruubel, Peeter Sarapuu, Theodor Sink, Ralf Taal, Henry-David Varema, Toomas Vavilov, Virgo Veldi, Linda-Anette Verte, Villu Veski ja paljud teised.

Mitmetahulise festivali kavas kõlab muusika varasest barokist romantismi, nüüdismuusika ning jazzini. Olulisel kohal on ka Eesti klassika kuldvarasse kuuluvad teosed ning eesti heliloojate uudislooming.

Festivali nimi «Virmalised» on läbiv kujund Eesti heliloomingus aga ka interpretatsioonis sümboliseerides Eesti Interpreetide Liidu värvikirevat ning eriilmelist liikmeskonda. Festivali idee on tutvustada eesti laiahaardelist interpretatsioonikunsti ning tuua kuulajani meistriteosed eesti ja maailma muusika varamust. Festivali kunstilisteks juhtideks on Mihkel Poll ja Henry-David Varema.