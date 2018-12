Filmisaade: enne jõulu ainult häid asju!

Taas on valminud uus ja armas Eesti film, Nukufilmi «Teofrastus», mis on teostatud üleni animatsioonitehnikas. Esialgu on seda veidi keeruline kinos näha, aga seniks on intervjuu režissöör Sergei Kibuse ja peakunstnik Pärtel Talliga lugemiseks siin ning minu lühiarvustus siin.