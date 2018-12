Lahkunud on kunstnik Ado Lill

Eesti Kunstnike Liit annab teada, et lahkunud on eesti abstraktse maalikunsti suur meister Ado Lill (18.07.1932–21.12.2018). Erandliku kunstnikusaatusega Lill osales aktiivselt eesti kunstielus üle poole sajandi ning tõestas, et andekuse, sihikindla töö ja visadusega, kuid ilma akadeemilise kunstihariduseta võib tõusta maalikunsti tippude hulka. Ta oli üks esimesi ja järjekindlamaid abstraktse kunsti viljelejaid Eestis, tähelepanuväärne ja erandlik meie kunsti kontekstis on ka Lille 1980. aastate groteskne sügavtrükigraafiline looming, mis ootab taasavastamist.