R2 Aastahitt 2018 on Nublu ja Reketi «Mina ka»

Välismaiste lugude hulgast tuli esikohale Dua Lipa ja Calvin Harrise «One Kiss», teiseks Dynoro & Gigi D’Agostino «In My mind» ja kolmandaks Childish Gambino «This is America». R2 Aastahiti küsitluses anti 16 252 häält, eripreemiad viisid koju The Boondocks (R2 Aasta Album), Hoax (R2 Aasta Demo) ja Nublu (R2 Aasta Uus Tulija).