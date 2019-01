Ilmunud on Karl Ristikivi romaani «Lohe hambad» katalaanikeelne tõlge.

Kirjandusajaloolane Janika Kronberg kirjutab raamatu järelsõnas, et «Lohe hambaid» on «üsna üksmeelselt loetud kui teost, milles muidu krüptiliseks jääv Ristikivi kõige selgemalt avab oma kirjaniku kreedo. Samas näib, nagu oleks oma päevikus pidevalt tervisemuresid kurtnud autor aimanud jõuvarude kahanemist ja püüdnud oma teosesse mahutada võimalikult palju. Raamiks olevas romaanis sisaldub ju vähemalt kolm fiktiivsele katalaani kirjanikule Joaquim Barrerale omistatavat romaani, mida autori poeg Pablo, pagulane 1949. aasta Pariisis, püüab tõlkida ja kirjastajat leida. Vaatamata sellele on romaan tervik ja peamiseks kerkib poja püüe mõista oma isa ja mõtestada tema loomingut. Hõlmates justkui universaalselt maapao temaatikat, milles ilmnevad paralleelid eesti poliitilise põgeniku staatusega Rootsis, on «Lohe hambad» samas ka väga isiklik raamat. Meenutagem veel kord Ristikivi isatust ja pangem tähele, kui olulised on romaani kujutluslikus dialoogis isa sõnad pojale. Samas pole kahtlust, et Joaquim Barrera sõnad lähtuvad Ristikivi enese vaatest oma elule ja loomingule. Jäädes elu lõpuni üksikuks, kehastas empaatiline Ristikivi nii mõnelegi endast nooremale mehele vanemat sõpra ja nõuandjat. Millest kirjanikul endal elus puudu oli jäänud, seda üritas ta kompenseerida teatud määral ise isakuju kehastades.»