Estonia teater annab sel nädalal etendusi Moskva Suures Teatris

Pea 300 estoonlast asub 7. jaanuari õhtul rongidesse, et alustada kultuurireisi idanaabrite juurde. Moskvalastele viiakse külakostiks juba 11 aastat eestlasi rõõmustanud Harangozó/Kocsaki kogupereballett «Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi», Eduri/Aintsi ballett «Modigliani – neetud kunstnik» ja Puccini ooper «Tosca». Ühes Moskva ooperilauljatega lõpetatakse külaskäik galakontserdiga, mida dirigeerib Vello Pähn. Galakontserdi lavastaja ja konferensjee on Mart Mikk.

Rahvusooperi peadirektori Aivar Mäe sõnul on Moskva Suure Teatri külastus märgilise tähendusega: «Suhtleme Venemaaga tihedalt, vahetame sageli ooperi- ja balletisoliste. Nüüd aga hõivame pea terveks nädalaks Moskva Suure Teatri lava, nii esinduslikult ei ole Estonia Venemaal väljas olnud,» ütles teatrijuht ning lisas, et Moskvas külalisetenduste andmine on käesoleva hooaja suursündmuseks.