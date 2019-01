Ilmunud on kaks uut läti tõlkeraamatut

Kogumiku «Läti jutud. Valik 2000. aastate läti lühiproosat» on koostanud ja tõlkinud Livia Viitol, tekstide autoriteks on Inga Žolude, Andra Neiburga, Gundega Repše, Inga Abele, Nora Ikstena, Aivars Kļavis, Svens Kuzmins, Vilis Lācītis, Linards Kalniņš ja Pauls Bankovskis. Teos hõlmab Läti ajaloo erinevaid perioode, ulatudes tagasi 20. sajandi alguse kultuurilise iseseisvumise aega ja 1920. aastate keskpaika, jätkudes 1990. aastate ja uue aastatuhandega.

Olulisemateks märksõnadeks on aeg, koht ja inimsuhted, läbivaks teemaks armastus ning inimese identiteet. Luubi alla võetakse iseendaks jäämine ja hakkama saamine muutuvas maailmas, kohanemine ja kohanematus ning kunsti sünd. Lisatud on autorite lühielulood ja tõlkija järelsõna. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuuriministeerium ja Läti Kirjanike Liit.