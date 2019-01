Tartu Linnamuuseum kasvatas külastatavust

Tartu Linnamuuseumi direktor Sirje Karis lubas, et loorberitele puhkama ei jääda ning uus aasta tuleb vähemasti sama sisukas ja põnev kui eelnev. Ta tõi välja, et kohe aasta alguses on võimalik KGB kongide muuseumis kohtuda Lagle Parekiga, mõned päevad hiljem teevad meie teadurid põnevaid ekskursioone soomusrongil. Tihe töötempo on ka Linnakodaniku muuseumis, kus algavad küünlakuu programmid.