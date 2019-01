Piip ja Tuut Teater tegi pöördumise kultuuriministri ja ettevõtete juhtide poole

Piip ja Tuut Teater on viimased viis aastat väikseima riigitoetusega suurimat publikuhulka teenindanud erateater (ligi 30 000 vaatajat aastas), mängides enim etendusi (ca 250 aastas), võibolla ka enim välismaal võõrusetendusi andnud teater Eestis (ca 30 etendust aastas). See on teadaolevalt väikseima toetusega loodud suurim kultuuriline tulemus!

Pärast eelteadet kultuuriministeeriumist, et 2019. aastal teatri tegevustoetus ei tõuse, otsustas teater avalikkuse poole pöörduda sooviga leida toetaja(id), et üheskoos luua elamusi pakkuvat teatrikunsti lastele ja vanematele.

«See on ime, et Piip ja Tuut Teater on kümnenda hooaja hakul ikka veel olemas. Sügav kummardus publikule, kes võtavad vaevaks meid vaatama tulla. See ongi teatriime!», tõdevad Piip ja Tuut ühest suust.