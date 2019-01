Kanuti Gildi SAALis peetakse täna Poliitikapidu

Kui tihti jõuavad Eesti kultuuripoliitikateemalised sõnavõtud kaugemale põhiseaduse preambuli meeldetuletamisest? Millal täidavad kultuuripoliitilised seisukohad Pirita tee või Puškini tänava reklaampinnad? Kuhu viib kultuuripoliitika status quo ja millised on alternatiivid? Võib arvata, et Eesti poliitilistel jõududel on kultuuripoliitika tuleviku osas palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa olla kindel enne, kui kultuuripoliitika (nii kitsas kui laias tähenduses) valimiste eel korralikult läbi arutada. Just selleks «Poliitikapidu» toimubki.

Ajakava ja kõnelejad:

13:30 avatakse uksed.

14:00-15:15 LOOMEVABADUS JA ISIKUÕIGUSED

Millal on põhjendatud isikuõiguste riive loominguliste eesmärkide täitmiseks? Millal on loomevabaduse piiramine õigustatud? Mis põhjused kaaluvad üles loomevabaduse? Kuidas tagada loomevabadus isikuõigusi riivamata? Mis on riigi roll loomevabaduse tagamisel? Millal on riigil õigus loomevabadust piirata? Kust algab tsensuur? Mil määral on riik vastutav loovisikute enesetsensuuri eest? Kui palju mitmekesisust vajab Eesti kultuur?

Moderaator: Katrin Nyman-Metcalf, TalTechi õiguste instituudi professor, sõnavabaduse ekspert

Vabaerakond - Heli Künnapas

Elurikkuse Erakond - Piret Räni

Isamaa Erakond - Tõnis Lukas

Reformierakond - Heidy Purga

Lühirepliigid: Aet Ader, arhitekt; Alari Rammo, kodanikuaktivist

16:00-17:15 KOHALIK/RIIKLIK/RAHVUSVAHELINE

Kes ei tahaks rohkem Arvo Pärte, aga kust nad tulevad? Kui pikas perspektiivis mõõta kultuurinvesteeringute tasuvust? Millises tasakaalus on ja/või peaksid olema Eesti kultuuris arengus kohalik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde? Kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud omavalitsused? Mis on Eesti kultuuris eestilikku ja millised on eestilikkuse kõrval muud riiklikud huvid kultuuri suhtes? Kas rahvusvaheline tähendab lihtsalt kümme korda kuulsam või veel midagi? Mille järgi otsustada kultuurinähtuste sordiaretuslik eeliskastmine? Kuidas kultuuris kestlikult kahaneda? Kuidas lasta kultuuriinstitutsioonidel surra?

Moderaator: Maarin Mürk, kunstitöötaja

Sotsiaaldemokraatlik Erakond – Indrek Saar

Keskerakond – Andra Veidemann

Erakond Eestimaa Rohelised - Olev-Andres Tinn

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – Toivo Tasa

Erakond Eesti 200 – Ülo Pikkov

Lühirepliigid: Ivan Sergejev, arhitekt; Maria Arusoo, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja

18:00-19:00 KULTUUR – KELLE VÕI MILLE TEENISTUSES?

Kas kultuuripoliitikaga saab võita valimisi? Kuidas mõjutab Eesti kultuur Eesti majandust? Kes on Eesti kultuurimaastikul esindamata? Kas laulupidu saaks olla ka teisiti? Mille osas valitseb Eesti kultuuripoliitikas poliitiliste jõudude ülene konsensus? Milline mõju on kultuurimaastikule rahastuse tsüklilisusel (EV100, kultuuripealinnad)?

Moderaator: Ivo Visak, Vabaühenduste Liidu nõukogu liige

Vabaerakond - Elo Lutsepp

Elurikkuse Erakond - Piret Räni

Isamaa Erakond - Tõnis Lukas

Reformierakond - Yoko Alender

Sotsiaaldemokraatlik Erakond - Silver Meikar

Keskerakond - Andra Veidemann

Erakond Eestimaa Rohelised - Anne Vetik

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond - Toivo Tasa

Erakond Eesti 200 - Ülo Pikkov

19:00 Väljajuhatus muusika ja muuga.